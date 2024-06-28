$84.96-2.8490.99-3.13
Почта

ТАСС: приставы передали Минобороны РФ 190 тыс. единиц изъятого имущества

Судебные приставы передали Минобороны России более 190 тыс. единиц конфискованного у правонарушителей имущества. Об этом в интервью ТАСС заявил главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.

Судебные приставы отчитались о переданном в Минобороны РФ имуществе
© globallookpress.com

По его словам, в числе переданного имущества были лодки, машины, строительная техника, компьютерная техника, древесина, табачная продукция и другое.

Он пояснил, что имущество изымали по решениям судов. Например, конфисковывали транспортные средства, которые использовали для преступлений или при административных правонарушениях: нарушение правил охоты, вождение автомобиля в нетрезвом виде и другие.

Также Аристов рассказывал, что за полтора минувших года в доход российского государства было изъято более трех тысяч квартир и домов, законность приобретения которых не смогли подтвердить госслужащие. Так, за 2023 год и пять месяцев 2024 года на основании судебных исполнительных листов приставы изъяли 3,3 тысячи квартир и домов, 115 транспортных средств и 427 предметов роскоши (дорогие часы, ручки, монеты, картины, ценные бумаги), а также множество ценных бумаг. Все они были приобретены чиновниками на доходы, законность которых не подтверждена.

Ранее сообщалось, что судебные приставы поймали должника благодаря его увлечению японскими шахматами.

Военные новости
Дмитрий Аристов
Минобороны России