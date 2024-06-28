Группа литовских наемников Вооруженных сил Украины пострадала в результате обстрела на востоке страны. Об этом пишет LRT.

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Уточняется, что наемники попали под обстрел в Покровске. Инцидент произошел в то время, как военные готовились принять в городе президента Украины Владимира Зеленского, чтобы сфотографироваться на передовой.

Одному из литовцев в результате ранения пришлось ампутировать ногу. Остальные получили более легкие травмы, однако все равно приняли решение поскорее вернуться в Литву.

— Мужчине ампутировали ногу, и сейчас он находится в реанимации, но его состояние стабильное. Остальные трое человек контужены, один получил ранение руки, — сказал местный активист Валдас Барткявичюс.



В дипведомстве Литвы заявили, что осведомлены об инциденте, однако не могут предоставить никакой дополнительной информации о случившемся.

В мае на кладбищах Прибалтики начали появляться могилы наемников Вооруженных сил Украины, ликвидированных российскими военными во время спецоперации.

На американских кладбищах от Виргинии до Калифорнии также появились могилы наемников, ликвидированных российскими военными на Украине. Один из убитых — 50-летний отставной морской пехотинец США Грейди Курпаси.