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В ДНР сообщили, что ВСУ покинули несколько важных позиций вблизи Торецка

Украинские войска покинули несколько стратегически важных позиций вблизи города Торецка на горловском направлении, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

ВСУ покинули несколько важных позиций вблизи Торецка
© РИА Новости
"Вблизи Торецка украинская армия тоже находится не в лучшей ситуации. Под давлением [российских сил] им пришлось покинуть несколько крайне важных позиций на этом участке фронта", - сказал Кимаковский.

Он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние дни потеряли несколько десятков человек вблизи этого населенного пункта.

27 июня Генштаб ВСУ сообщил, что ситуация в районе Торецка, находящегося на подконтрольной Киеву территории ДНР, является напряженной для украинской армии.

Военные новости
Игорь Кимаковский
Генштаб