Украина ночью атаковала Россию десятками беспилотников

Дежурные средства ПВО России за ночь перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников, заявили в Минобороны России. Дроны перехвачены над Ростовской, Курской, Воронежской, Смоленской и Брянской областями.

В течение прошедшей ночи, при попытке Киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 БПЛА над территорией Брянской области, — говорится в сообщении.



Девять БПЛА уничтожены над территорией Смоленской области, два — над Курской областью и по одному над Воронежской и Ростовской областями.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали движущийся КамАЗ сельскохозяйственного предприятия, для этого они использовали FPV-дрон. По его словам, инцидент произошел на автодороге Архангельское — Муром Шебекинского городского округа. В итоге пострадал водитель. Его госпитализировали с сотрясением головного мозга, осколочными ранениями лица и ноги.

До этого Минобороны сообщило, что в ночь на 25 июня дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией России перехвачены 30 беспилотников. Отмечается, что наибольшее число летательных аппаратов было ликвидировано над Белгородской областью — 29 дронов.