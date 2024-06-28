Стало известно, где участвует в боях муж Блиновской

Алексей Блиновский, муж «королевы марафонов» Елены Блиновской, которая в настоящее время находится в СИЗО, числится в штурмовом подразделении пятой ОМСБр и принимает участие в боях. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет Telegram-канал Mash.

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Ранее СМИ сообщили, что муж Елены Блиновской Алексей решил отправиться в зону проведения специальной военной операции, чтобы таким образом помочь жене и избежать краха их бизнеса. При этом изначально он занимался обеспечением и сборкой БПЛА для различных подразделений, а затем решил пройти переобучение и перейти в другое подразделение.

По данным источника Mash, Блиновский перешел в штурмовое подразделение 5-й ОМСБр и принимает участие в боях под Красногоровкой.

Ранее Блиновский числился в 95-м стрелковом полку, его перевод был осуществлен по приказу из 1-го армейского корпуса. И новый коллектив хорошо принял мужа «королевы марафонов», уточнил он.

Муж «королевы марафонов» Блиновской решил отправиться на СВО. Он надеется избежать краха бизнес-империи

Весной 2023 года Елена Блиновская, получившая известность благодаря «марафонам желаний», стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Следователи предъявили Елене Блиновской и ее мужу Алексею Блиновскому обвинения в легализации 706 из 906 млн рублей сокрытых налогов. Блиновскую поместили под домашний арест, но позже суд ужесточил ей меру пресечения, отправив в СИЗО.