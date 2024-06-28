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Силы ПВО сбили еще шесть реактивных БПЛА над Брянской областью

Российская система ПВО сбила еще шесть реактивных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской областью.

Силы ПВО сбили еще шесть реактивных БПЛА над Брянской областью
© РИА Новости

Об этом сообщил в пятницу губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Шесть реактивных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над территорией Карачевского района силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он.

По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ранее в Минобороны России сообщали, что в течение прошедшей ночи российская система ПВО перехватила и уничтожила над территорией Брянской области 12 украинских беспилотников. В Брянске, по информации главы региона, в результате атаки БПЛА повреждена крыша административного здания.

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