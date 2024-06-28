Силы ПВО сбили еще шесть реактивных БПЛА над Брянской областью

Российская система ПВО сбила еще шесть реактивных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской областью.

Об этом сообщил в пятницу губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Шесть реактивных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над территорией Карачевского района силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он.



По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ранее в Минобороны России сообщали, что в течение прошедшей ночи российская система ПВО перехватила и уничтожила над территорией Брянской области 12 украинских беспилотников. В Брянске, по информации главы региона, в результате атаки БПЛА повреждена крыша административного здания.