Беспилотник ВСУ попал в административное здание в Брянске

Брянск подвергся атаке беспилотника (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Системы радиоэлектронной борьбы подавили активность аппарата. Однако при падении он частично повредил крышу административного здания. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщил губернатор области Александр Богомаз.

© Вечерняя Москва

— Город Брянск подвергся атаке украинских террористов с помощью БПЛА. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, — написал Богомаз в своем Telegram-канале.



Какой именно службе отведено пострадавшее здание губернатор не уточнил.

Пресс-служба Министерства обороны России в пятницу, 28 июня, сообщила, что системы противовоздушной обороны ночью уничтожили 25 беспилотников ВСУ над территорией России. Отмечается, что девять БПЛА были сбиты над Смоленской областью, два — над Курской и по одному — в Воронежской и Ростовской областях.

Вооруженные силы России 28 июня осуществили атаку в районе сел Шевченково и Котлярово. Ранее там зафиксировали реактивную систему залпового огня HIMARS, обстрелявшую Крым. Взрыв прозвучал около 21:45 по московскому времени.