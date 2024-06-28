Дроны-камикадзе ВСУ попытались атаковать военный объект РФ

Украинские дроны-камикадзе совершили попытку атаки на военный объект в Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

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Он рассказал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили девять дронов над Починковским районом. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал, разрушений не зафиксировано.

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«Все оперативные службы работают на месте событий», — написал глава региона.



В четверг, 27 июня, четыре украинских беспилотника атаковали выпускающий уникальную продукцию Редкинский опытный завод в Тверской области. Первый удар по предприятию был нанесен около двух часов ночи сразу тремя дронами, один из них упал на крышу цеха и взорвался.