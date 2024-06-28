В двух российских регионах объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщает ТАСС.

© Zamir Usmanov/Global Look Press

По словам временно исполняющего обязанности главы Курской области Алексея Смирнова, силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Атака БПЛА привела к повреждению домов в Воронеже

В МЧС Белгородской области предупредили, что опасность атаки действует на территории всего региона.

До этого губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что около 26 июня 4 утра 26 июня система противовоздушной обороны подавила украинские беспилотные летательные аппараты над регионом.

25 июня министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны РФ уничтожили в Ростовской области малоразмерный воздушный шар, запущенный с украинской территории.

Также губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в регионе за прошедшую ночь два муниципалитета подверглись атакам со стороны украинских военных.

Ранее в России заработала система, способная обнаруживать самые сложные воздушные цели.