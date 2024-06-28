США разморозят поставку Израилю авиабомб

США разморозят передачу Израилю авиабомб, поставки которых были приостановлены в апреле из-за опасений по поводу военной операции в Рафахе. Об этом сообщает портал Axios, передаёт РИА Новости.

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Отмечается, что американские бомбы нужны на случай, если бои с «Хезболлой» на границе с Ливаном перерастут в полномасштабную войну.

Bloomberg: США знали, что Израиль ударит по Ирану

Ранее сообщалось, что Израиль и США добились значительного прогресса в вопросе поставок американского оружия еврейскому государству.

Также в NBC News заявили, что ВС США перемещают силы к Израилю и Ливану для эвакуации в случае эскалации.