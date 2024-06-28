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Россия призвала ООН дать оценку удару по Севастополю

Россия хочет услышать от ООН «четкую, принципиальную и взвешенную» оценку ракетного удара по мирному населению в Севастополе. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, пишет РИА Новости.

Россия призвала ООН дать оценку удару по Севастополю
© Kremlin Pool / Globallookpress.com

Колокольцев рассказал, что поднял этот вопрос на встрече с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа.

В ООН прокомментировали применение кассетных боеприпасов в Севастополе

Глава МВД добавил, что в ходе своего визита в Нью-Йорк, куда он прибыл для участия в заседаниях по линии ООН, обсуждает конфликт на Украине, «доказывая правоту и эффективность» действий России.

23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Севастополю пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна из них взорвалась над пляжем Учкуевка, когда там находилось множество отдыхающих. По последним данным, пострадали 153 человека, четверых спасти не удалось.

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