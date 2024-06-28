$84.96-2.8490.99-3.13
Почта

США начали перемещать военных к Израилю и Ливану

Вооруженные силы (ВС) США начали перемещать военных к Ливану и Израилю для эвакуации своих граждан в случае эскалации противостояния между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла». Об этом сообщил телеканал NBC News.

США начали перемещать военных к Израилю и Ливану
© lenta.ru

Помимо этого, отмечается, что Соединенные Штаты проводят переговоры с союзниками на Ближнем Востоке для координации возможной эвакуации и «любых коалиционных военных операций».

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что возможная полномасштабная война между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла» будет иметь ужасные последствия для всего Ближнего Востока. Сообщается, что замечания Остина были адресованы в том числе и израильскому руководству.

Военные новости
Хезболла
Горячая новость