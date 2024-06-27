Неизвестные пытались выманить у жителей Севастополя фото и видео атаки ВСУ
Представляясь сотрудниками ФСБ, неизвестные пытались получить от жителей Севастополя фото и видеоматериалы атаки Вооруженными силами Украины (ВСУ) на город. Об этом в четверг, 27 июня, сообщила руководитель Центра управления регионом Надежда Бохан.
По ее словам, в попытках получить материалы, анонимы связывались с жителями города через различные мессенджеры.
— Анонимы представлялись кем угодно: продюсерами, редакторами известных СМИ, кто-то сотрудниками ФСБ или правоохранительных органов, — рассказала Бохан.
Она поблагодарила жителей Севастополя за проявленную бдительность, назвав подобные действия провокацией, передает РИА Новости.
23 июня ВСУ совершили террористическую атаку на гражданскую инфраструктуру Севастополя с использованием поставленных США оперативно-тактических ракет ATACMS. Количество пострадавших уже увеличилось до 151 человека.
В ходе исследования территории пляжа, где был нанесен ракетный удар, специалисты нашли три суббоеприпаса. Специалисты МЧС уничтожат их на месте путем подрыва.