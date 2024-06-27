Су-35 и американский дрон опасно сблизились в небе над Сирией

Разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, принадлежащий коалиции во главе с США, опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России в воздушном пространстве Сирии, рассказал на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов. Об этом пишет ТАСС.

© Ростех

Инцидент произошел в четверг утром, 27 июня над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс.

Офицер пояснил, что российский самолет совершал плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Он добавил, что опасное сближение произошло на высотах от 7 тыс. до 8 тыс. м.

Российский летчик, заметил Попов, продемонстрировал высокий профессионализм и своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения.

В России раскрыли подробности загадочного инцидента с дроном США над Черным морем

По его словам, за сутки в районе Эт-Танф было зафиксировано 12 нарушений со стороны самолетов коалиции. В частности, их допустили пилоты истребителей F-15 и F-16, а также штурмовиков А-10 Thunderbolt.