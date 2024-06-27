Расчет РСЗО «Ураган» российской группировки войск «Запад» успешно сорвал ротацию автомобильной техники ВСУ на Купянском направлении, рассказал РИА Новости заместитель командира 275-го полка с позывным Левитан. По словам военного, личный состав на данном участке фронта работает и днем и ночью.

С поставленной задачей личный состав справился, указанные цели были поражены, лучший расчет, всегда готовы выполнить любую задачу. Поразили колонну автомобильной техники и сорвали ротацию противника, — обратил внимание собеседник издания.



Левитан отметил, что упомянутый расчет РСЗО входит в число лучших из-за большого количества пораженных целей. В частности, бойцы уничтожили множество самоходных артиллерийских установок иностранного производства на вооружении украинской армии, констатировал он.

Ранее сообщалось, что ВС России в зоне проведения спецоперации сбили украинский штурмовик Су-25. Самолет был перехвачен в зоне ответственности группировки войск «Днепр». В Минобороны добавили, что бойцы российской армии нанесли поражение 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригадам ВСУ на Запорожском направлении. Военэксперт Анатолий Матвийчук при этом уточнил, что противник пытается всеми силами удержать город Волчанск, чтобы доказать свою состоятельность НАТО.