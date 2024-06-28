Беспилотник MQ-9 Reaper опасно приблизился к Су-35 в Сирии

Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper антитеррористической коалиции, возглавляемой США, вновь опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России в воздушном пространстве Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Юрий Попов.

"28 июня с 11:35 до 11:46 над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 7 000 до 8 000 м в очередной раз произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии", - сказал Попов.



По его оценке, российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно принял необходимые меры для предотвращения столкновения.

Попов отметил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано восемь нарушений двумя парами истребителей F-15, парой истребителей Rafale и парой истребителей Typhoon коалиции. Также за сутки со стороны коалиции зафиксировано шесть нарушений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

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Кроме того, по словам Попова, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ). В результате сброса самодельного взрывного устройства с запущенного террористами квадрокоптера пострадал один военнослужащий ВС Сирии.