В ВСУ пожаловались на канадские БТР

Канадские БТР Roshel Senator, переданные Оттавой Киеву, оказались неэффективны в бою, заявил командир отряда беспилотников ВСУ Юрий Федоренко, слова которого приводит телеканал CBC. Он добавил, что бронетранспортеры также плохо приспособлены к передвижению по бездорожью.

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Он не создан для езды по бездорожью. Это больше вариант, чтобы ездить по асфальту. Машина довольно часто выходит из строя, — заявил Федоренко.

При этом он отметил, что БТР Roshel Senator помогают снижать боевые потери, хоть и пригодны больше для охраны общественного порядка полицейскими.

Ранее генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что системы ПВО Patriot, о возможной передаче которых сообщают западные страны, не помогут Украине защитить энергообъекты на 100%. По его словам, это невозможно, даже если окружить объект этими комплексами со всех сторон.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на Украину будут направлены сотни ракет-перехватчиков к системам противовоздушной обороны NASAMS и Patriot. До этого он наотрез отказывался подтверждать достоверность сообщений о готовящейся передаче Украине дополнительных ЗРК.