США ведут переговоры с Израилем об отправке 8 ЗРК Patriot на Украину

Соединенные Штаты ведут переговоры с Израилем о поставке на Украину восьми батарей Patriot, пишут обозреватели Джеймс Шоттер, Генри Фой, Кристофер Миллер, Джон Пол Рэтбоун и Фелиция Шварц в статье для The Financial Times.

Авторы статьи напомнили, что в апреле ЦАХАЛ анонсировал переход с ЗРК Patriot на комплексы «Железный купол». Это обусловлено тем, пояснили израильские военные, что американские системы эксплуатируются с 1991 года, их следует заменить на более современные модели.

Вместе с тем, пояснили аналитики, Армия обороны Израиля пока не спешит избавляться от устаревших систем: военные опасаются, что конфликт с ХАМАС перерастет в полномасштабную войну.

В том случае, если Израиль ответит положительно на призывы Вашингтона и все же согласится отдать комплексы, они сначала будут переправлены в США, а затем на Украину.

По мнению экспертов, получение восьми ЗРК существенно усилит систему ПВО ВСУ. Вместе с тем, пояснили они, у этого шага будут и политические последствия: он будет означать ухудшение отношений Израиля и России.