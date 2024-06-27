В США признали проблемы с отправкой вооружений ВСУ

Соединенные Штаты сталкиваются с проблемами при отправке Украине вооружений и военной техники, признала постпред США при при НАТО Джулианн Смит. Об этом пишет ТАСС.

Вашингтон, заметила дипломат, предпринимает «неустанные попытки» наладить поставки техники на Украину. В ходе этой деятельности, добавила она, были зафиксированы «некие уязвимости» трансатлантического ВПК.

Смит уточнила, что США столкнулись с тем, что военная промышленность с трудом запускает остановленные много лет назад производственные линии.

Кроме того, пояснила постпред при НАТО, многие страны смогли запустить линии, но столкнулись с дефицитом высококвалифицированной рабочей силы, способной их обслуживать.

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Также страны альянса столкнулись с логистическими проблемами, сложностями при перевозке через океаны и территории, констатировала Смит.