Дрон Global Hawk США рухнул в Черном море? Что случилось на самом деле

24 июня российские Telegram-каналы сообщили о загадочном инциденте с американским разведывательным дроном RQ-4B Global Hawk над Черным морем. Утверждалось, что беспилотник был сбит или вытеснен из акватории, когда проводил разведку. Впоследствии канал Fighterbomber опроверг данные об ударе по БПЛА и привел новые детали происшествия. Что на самом деле произошло с американским дроном, какие задачи аппарат мог выполнять у границ РФ и имеет ли Россия право сбивать западные беспилотники — в материале NEWS.ru.

Что случилось с американским БПЛА над Черным морем

Сообщения о ЧП с американским дроном-разведчиком начали распространяться поздно вечером в понедельник. В Telegram-канале Fighterbomber появился пост о «повышенной турбулентности» в Черном море. «Ждем комментарий от пиндосов (США. — NEWS.ru) про «непрофессиональные действия». Посмотрим, на постоянной основе, или это была разовая акция», — написал автор.

Другие паблики увидели намек на то, что российские ВКС могли сбить над акваторией западный дрон. Сам Fighterbomber призвал «не борщить» с такими утверждениями, но отметил: «Если прилетят снова, значит, и к потере Global Hawk (а то и не одного) они вполне готовы и уже придумали, чем на это ответить».

26 июня автор канала анонимно раскрыл новые подробности инцидента в эфире «Соловьев Live». Он объяснил, что западный дрон вел разведку у черноморского побережья в районе Крыма. По его словам, в этот момент рядом оказался российский МиГ-31, который пролетел на очень большой скорости.

«После чего с параметрами полета Global Hawk произошли некоторые изменения, которые закончились на такой высоте, после которой он резко передумал выполнять свое боевое задание по разведке, развернулся и поехал домой», — заявил источник.



Гость программы подчеркнул, что стрельба по дрону не велась.

О дальнейшей судьбе БПЛА ничего не известно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией об инциденте. Он переадресовал в Минобороны вопрос о том, имеет ли Россия право сбивать дроны-разведчики США над Черным морем после недавней ракетной атаки ВСУ на Севастополь — тогда пострадали 153 человека, еще четверо погибли.

Что Global Hawk делал над Черным морем

Вскоре после обстрела Севастополя Министерство иностранных дел РФ заявило, что действия ВСУ координировали США. По данным ведомства, в момент атаки беспилотник Global Hawk дежурил в небе недалеко от Крыма. Военный корреспондент Алексей Живов допустил, что дрон помогал наводить ракеты ATACMS.

«Сразу после удара он исчез с радаров», — сказал он.



Американские дроны регулярно летают вблизи российских границ, рассказал NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, беспилотники замечают над Черным, Балтийским, Баренцевом морями. Эксперт предположил, что страны НАТО пытаются предоставить Киеву детальную разведывательную информацию и точные координаты для новых обстрелов.

«Эти атаки несут не стратегический характер, а наносятся по гражданским целям. Это делается, чтобы подорвать авторитет российских вооруженных сил и системы ПВО, а также нагнетать психологическую обстановку в РФ», — допустил Попов.



Могла ли Россия сбить дрон НАТО

Инцидент с Global Hawk — не первое происшествие с западными беспилотниками у границ РФ. 14 марта 2023 года в Черное море рухнул дрон MQ-9 Reaper. Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что беспилотник «получил удар» от российского самолета Су-27. Минобороны России опровергло эту информацию. Согласно сообщению ведомства, аппарат нарушил воздушное пространство и «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет».

По мнению Попова, Россия не стала бы сбивать американские дроны, так как понимает последствия таких действий. Он напомнил, что ООН до сих пор не признает Крым частью России. В связи с этим каждый может толковать происходящее над регионом «в своих интересах», полагает он.

Военный корреспондент Александр Коц считает, что умышленные удары по западным дронам над нейтральными водами Черного моря могут обернуться прямым столкновением России с Североатлантическим альянсом.

«Сбивать — это акт агрессии против страны НАТО. Мы полностью осознаем, что такое война с НАТО», — отметил Коц.



Для борьбы с дронами-разведчиками России следует применять такие меры, которые не позволят Альянсу выдвинуть против нее никаких обвинений, подчеркнул военкор. В их числе он назвал использование мощных станций радиоэлектронной борьбы.

Куда делся американский дрон

Попов обратил внимание, что российские самолеты регулярно поднимаются в небо над акваторией Черного моря. Однако ВКС не осуществляют перехват и не сбивают воздушные цели, подчеркнул он.

«Самолет поднялся не по тревоге, а по плановому полету. Да, совпало, что именно в этот момент российский самолет увидел американский дрон. Но российская авиация беспрерывно осуществляет патрулирование», — отметил Попов.



Военный эксперт также отметил, что воздушные суда НАТО не заходят на территорию России. Тем не менее они нередко пролетают очень близко к ее границам — в исключительной экономической зоне, которая составляет до 200 морских миль.

«Самолеты РФ, соблюдая международные правила и культуру поведения по отношению к другим странам, не сбивают их. Они совершают облеты дронов для идентификации и одновременного предупреждения о том, что российская граница очень близка», — объяснил Попов.



По мнению собеседника, российский МиГ-31 идентифицировал дрон, передал всю информацию о нем и выполнил несколько пролетов на сверхзвуке. Попов считает, что сильнейший турбулентный след от маневра мог повлиять на полет американского беспилотника — его скорость намного меньше, чем у истребителя.