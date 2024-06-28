Пентагон не знает о переговорах с Израилем об отправке Patriot Киеву

Пентагону неизвестно о переговорах США с Израилем об отправке систем ПВО Patriot на Украину. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

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«Нет, мы понятия не имеем, откуда это взялось», — сказал он.



Ранее в Financial Times заявили, что США и Израиль обсуждают поставку комплексов ПВО Patriot на Украину.

Также сообщалось, что ВС США перемещают силы к Израилю и Ливану для эвакуации в случае эскалации.