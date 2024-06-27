В Минобороны рассказали о новой уникальной разработке для СВО

Специалисты-ремонтники, находящиеся в зоне спецоперации, разработали установку для дистанционной стрельбы из крупнокалиберного пулемета. Пока она проходит испытания, но уже вскоре сможет выдвинуться на передовую и крушить врага. Об уникальной разработке рассказали в Минобороны России.

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"Управление подвижной пулеметной станиной выведено через провода и позволяет оператору находиться в укрытии на удалении до ста метров. Камера с прибором ночного видения, установленная на пулемете, позволяет вести наблюдение за сектором стрельбы в любое время суток", - пояснили разработчики.



На опубликованных военным ведомством кадрах показано, как военнослужащие готовят пулемет к дистанционному применению: заряжают, проверяют работу управляемого модуля, устанавливают оружие на станины. Сидящему на удалении оператору выводится на монитор картинка местности с закрепленной на пулемете видеокамеры. С помощью пульта он направляет ствол в сторону позиций противника и открывает огонь.

"Изобрели мы такую систему, чтобы человек вел огонь, не находясь на позиции, а, сидя в блиндаже, мог видеть линию боевого соприкосновения и вести огонь, если понадобится", - рассказал командир отделения ремонта вооружения по имени Сергей.

"Изначально у нас была одна система, потом мы ее начали усовершенствовать. Вывезли на полигон, обнаружили неустойчивость при стрельбе. Приехали, подумали, переделали в итоге. Где-то отрезали, где-то что-то приварили, грубо говоря... В таком режиме в конечном итоге сделали, что хотели", - добавляет боец-ремонтник.



Немаловажно, что все управление "самостоятельным" пулеметом - проводное.

"Это сделано, чтобы РЭБом враг не заглушил", - поясняет Сергей.



Отмечается, что вооружение, запчасти и электроника для изготовления изделия были взяты с вышедшей из строя техники и с трофейных машин. Для дистанционных пулеметных установок используются пулеметы Калашникова танковые - ПКТ.

В то же время на Авдеевском направлении российские бойцы недавно впервые применили транспортный комплекс-камикадзе "Лягушка". Разведчики закрепили на беспилотную платформу несколько мин, затем скрытно приблизили ее к выявленной цели и выполнили подрыв, уничтожив пулеметный расчет ВСУ.

Поясняется, что комплекс "Лягушка" представляет собой простейшую четырехколесную платформу на дистанционном управлении. Грузоподъемность аппарата составляет 30 кг, а встроенная камера позволяет оператору объезжать препятствия, направляя дрон точно на цель. "Лягушка" способна поражать цели на дистанции более трех километров.

О работе "Лягушки-камикадзе" рассказал старший оператор разведывательного подразделения с позывным Малой: "В отличие от воздушного ударного дрона беспилотники поднимают 3-4 килограммов груза - данный комплекс может унести с собой до 30 килограммов взрывчатки".

На опубликованных военными видеокадрах видно, что наземный дрон "Лягушка-камикадзе" с минами в кузове уверенно катится по полю. "Повозка", как газонокосилка, подминает под себя высокую траву, быстро подкатывает к вражескому дзоту и сносит его мощной ударной волной.

Кадры подрыва комментирует командир отделения с позывным Филин: "Это первое боевое применение "Лягушки". До этого только на полигоне испытывали. Там был пулеметный расчет на дистанции 800 метров. Также корректировали его с беспилотника. Спокойно подъехали прямо к бойнице и подорвали".

Подобные боевые машины планируется активно применять для организации проходов на заминированной местности, а также для уничтожения долговременных огневых точек противника в городских боях. С воздуха же действия наземных "Лягушек-камикадзе" будут прикрывать ударные дроны.

А на Донецком направлении, как рассказали в Минобороны России, специалисты отряда беспилотников "Русские ястребы" "Южной" группировки войск стали использовать собственную разработку - автоматизированные платформы "Скорпион-М".

Такой наземный комплекс применяется для проведения разведки местности, траления обрывных и нажимных датчиков противопехотных мин и самодельных взрывных устройств, а также для доставки на позиции противника штатных зарядов разрушения массой до 40 килограммов.

Четырехколесная платформа комплекса "Скорпион" при массе до 20 килограммов имеет высокую подвижность и маневренность при передвижении как по среднепересеченной местности, так и в условиях городской застройки. При этом скорость может достигать 3,3 метра в секунду, а время автономной работы от встроенного источника питания - до 4 часов.

"За счет того что комплекс едет по земле, имеет большую емкость аккумуляторов, он способен везти большую массу полезной нагрузки. Это может быть доставка боеприпасов до вновь занятой позиции, можно подвезти продукты, воду, медикаменты какие-то", - рассказал военнослужащий отряда с позывным Николаевич.



Некоторые военнослужащие также отмечают, что этот аппарат можно использовать даже для эвакуации раненых с труднодоступных позиций. Кроме того, "Скорпион-М" может использоваться в качестве дрона-камикадзе.