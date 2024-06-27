Лукашенко утвердил новые образцы военной формы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом утвердил новые образцы военной формы. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что "с учетом мировой практики, специфики возложенных задач и в целях повышения комфорта и удобства" уточнены перечень и предметы военный формы военнослужащих вооруженных сил, Государственного пограничного комитета, КГБ, внутренних войск МВД, Оперативно-аналитического центра при президенте и Службы безопасности президента.

18 июня Лукашенко перед заседанием Совета безопасности были представлены перспективные образцы формы для военнослужащих. Представитель Минобороны отмечал, что предлагаемые изменения позволят расширить функциональность военной формы, обеспечить удобство при ее ношении с учетом специфики выполняемых военнослужащими задач. В боевой одежде усилили защиту коленных и локтевых суставов. К выпуску запланирована тактическая рубашка, флисовая куртка, кашне летнее и зимнее для боевой формы одежды. Меховые воротники в зимних куртках заменят на текстильные, а кант на форме внутренних войск МВД будет выполняться в краповом цвете - это дань традициям. Для женщин в дополнение к повседневной форме решено пошить платья. Образ дополнят шляпа и галстук-бант.