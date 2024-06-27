Работу ПВО усилят для защиты Крыма от обстрелов ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что защита Крымского полуострова будет усилена в связи с последней атакой Вооруженных сил Украины на Севастополь. В эфире местного канала СТВ он заявил, что сейчас ведется серьезная работа под руководством главнокомандующего для усиления защиты города и полуострова.

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Понятно, что ПВО будет усиливать работу, понятно, что будут приниматься и другие меры, — отметил Развожаев.



Также в городе усовершенствуют систему оповещения для обеспечения быстрого укрытия людей в случае опасности. Также глава региона объявил о появлении примерно 600 новых укрытий блиндажного типа. По словам Развожаева, пляжи после теракта в городе не будут закрывать, однако гражданам рекомендуется временно воздержаться от посещения некоторых из них.

Удар по Севастополю был нанесен днем 23 июня. Согласно последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое несовершеннолетних.

По данным Минобороны России, ВСУ применили пять ракет ATACMS с кассетными боеголовками. Силы ПВО сбили четыре ракеты, но одна подорвалась над пляжем на севере города. В военном ведомстве подчеркнули, что ответственность за гибель мирных жителей несут США.