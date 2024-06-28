В Британии обрисовали новые подходы к разрушению ВПК России

Для подрыва военно-промышленного комплекса (ВПК) России западным странам необходимо изменить подходы в своей работе. Об этом говорится в докладе британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

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Аналитики Джек Уотлинг и Гэри Сомервил считают, что Запад должен усилить обмен информацией о российском ВПК с Украиной и пытаться наносить удары по цепочкам поставок для предприятий. Аналитики утверждают, что это самый уязвимый элемент всей структуры.

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Для реализации этой стратегии рекомендуется создать единый центр, который будет запрашивать необходимые сведения у служб разведки, таможенной службы, правоохранительных органов, органов по разработке санкций, финансовых институтов, бизнеса и военных.

Одной из причин, по которой Запад не может успешно остановить расширение и усиление ВПК России, аналитики считают пассивность западных стран в этом вопросе.

До этого американский посол в Китае Николас Бернс заявил, что оборонно-промышленная база России стала гораздо сильнее, чем была до конфликта на Украине.

Ранее в Швейцарии признали, что российский ВПК адаптировался к западным санкциям.