Добровольческий батальон "Эспаньола" уничтожил ретрансляторы систем наблюдения, БПЛА и связи Вооруженных сил Украины на самой высокой точке в Часовом Яре в ДНР. Это позволило провести рывок без потерь, сообщил ТАСС командир бригады Станислав Орлов с позывным Испанец.

"Как известно, Часов Яр - наивысшая точка на данном стратегическом участке наступательной операции российской армии на южнодонецком направлении. На видео - поражение самой высокой точки в Часовом Яре. На трубе располагались основные узлы ретрансляции систем наблюдения, связи, управления БПЛА и так далее. Все это было в моменте уничтожено, что позволило провести нашим войскам стремительный рывок без единой потери. Мы сумели застать украинцев врасплох", - сказал Испанец.

