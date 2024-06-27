Названо оружие победы ВС России

С помощью бомб ФАБ-3000 М54 российские войска сокрушат противовоздушную оборону Украины, считает аналитик National Interest Брэндон Вейхерт. По его словам, эти боеприпасы трудно уничтожить и их применение знаменуют начало новой фазы спецоперации, в которой ВСУ станет тяжелее защищаться от воздушных атак.

Эти бомбы покрывают большую площадь, и их будет очень сложно сбить. Если они будут массово производиться, <...> то обстрел с применением этих гигантов по украинским целям сокрушит ПВО Украины и сломает хребет всей стратегии ПВО, — написал эксперт.



Если российский военно-промышленный комплекс наладит массовое производство соответствующих авиабомб, то система ПВО Украины будет перегружена. Это, в свою очередь, нанесет огромный урон всей обороне Киева, а ВС России начнут попросту сносить опорные пункты ВСУ, говорится в публикации.

На Западе оценили мощь российской авиабомбы ФАБ-3000

Ранее Telegram-канал Fighterbomber сообщил, что Вооруженные силы России применили фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции в ходе проведения специальной операции на Украине. Он также опубликовал кадры мощного взрыва. Минобороны России не комментировало эту информацию. Удар российского снаряда по позициям противника в зоне проведения СВО стал уже третьим из попавших на видео.