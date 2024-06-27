Финляндия в ближайшее время может стать площадкой для размещения дополнительных войск и ударных вооружений НАТО, заявил первый замсекретаря Совбеза России Рашид Нургалиев. RT на русском

«В ближайшей перспективе следует ожидать, что эта страна станет площадкой для размещения дополнительных войск и ударных вооружений альянса. Более того, в Финляндии предполагается размещение штаб-квартиры командования НАТО в регионе Северного и Балтийского морей, а новоизбранный президент Финляндии Александр Стубб настаивает на размещении в стране ядерного оружия», - подчеркнул Нургалиев. Российская газета

Он напомнил, что Россия после Второй мировой войны пыталась выстроить с Финляндией отношения добрососедства, однако с подачи Запада Хельсинки решил захлопнуть «окно в Европу». ТАСС