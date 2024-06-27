Российская оборонно-промышленная база стала намного сильнее, заявил посол США в Китае Николас Бернс. Для сравнения он взял период до конфликта на Украине, сообщает Bloomberg.

Эта оборонно-промышленная база [РФ] гораздо сильнее сейчас, чем она была даже перед началом [конфликта на Украине], — сказал Бернс.



Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставки на передовую современных вооружений, включая БПЛА, будут наращиваться. При этом глава государства пообещал, что в стране будут работать над другими современными высокотехнологичными образцами вооружений и техники, которые массово идут в серийное производство.

До этого экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС заявил, что опыт СВО оптимизирует боевую работу российских войск. На его основе развивается ОПК страны и совершенствуется система подготовки военных кадров, уточнил он.