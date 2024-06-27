Посол США указал на успехи оборонно-промышленного комплекса России

Американский посол в Китае Николас Бернс заявил, что оборонно-промышленная база России стала гораздо сильнее, чем была до конфликта на Украине. Его слова приводит Bloomberg.

«Эта оборонно-промышленная база [РФ] гораздо сильнее сейчас, чем она была даже перед началом [конфликта на Украине]», — заявил Бернс.



До этого министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил, что работа оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в России переведена на принципы жесткого проектного менеджмента.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством предприятий российского военно-промышленного комплекса заявил, что большинство оборонных предприятий в России успевают вовремя выполнять гособоронзаказ (ГОЗ). Среди приоритетных направлений ВПК глава государства перечислил беспилотные, авиационные и наземные комплексы, высокоточные средства поражения, средства РЭБ, а также системы контрбатарейной борьбы.