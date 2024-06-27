WP: США с начала эскалации конфликта в Газе передали Израилю военную помощь на $6,5 млрд

США предоставили Израилю военную помощь в размере $6,5 млрд с начала операции Израиля по ликвидации радикальной палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа 7 октября 2023 года. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на американского чиновника.

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По его словам, из этой суммы около $3 млрд были выделены в мае. Отмечается, что эти данные обсуждались в ходе визита в США на этой неделе израильской делегации во главе с министром обороны еврейского государства Йоавом Галантом.

Издание указывает, что США в течение многих лет ежегодно предоставляли Израилю военную помощь на сумму $3,3 млрд. В апреле Конгресс одобрил пакет по оказанию военной помощи Израилю, выделив на него $26 млрд.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены и дальше оказывать необходимую Израилю военную помощь, невзирая на разногласия с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Вашингтонская администрация неоднократно выступала с публичной критикой планов Израиля по проведению масштабной операции в городе Рафах на юге сектора Газа. Нетаньяху в последнее время несколько раз открыто упрекал Вашингтон в задержке поставок необходимых Израилю вооружений.