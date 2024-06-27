Три суббоеприпаса ATACMS нашли рядом с пляжем в Севастополе

После удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю водолазы обнаружили три неразорвавшихся суббоеприпаса. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС России.

Вооруженные силы Украины 23 июня нанесли удар американскими ATACMS по Севастополю. По городу били пять ракет с кассетными боевыми частями. Жертвами атаки стали четыре человека, включая двоих детей. Более 150 человек пострадали.

В РФ придумали два сценария «возмездия» за удар ВСУ по Севастополю

По данным МЧС, продолжается обследование дна Черного моря на пляже «Учкуевка» и уже проверена половина запланированного района поиска.

«За сутки в воде обнаружено два суббоеприпаса, всего с начала поиска - три. Они будут уничтожены на месте при соблюдении мер безопасности», - заявила пресс-служба ведомства, уточнив, что к работам привлечены 19 специалистов группы подводного разминирования.



Напомним, что после атаки Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (Террористический акт).