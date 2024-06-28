НАТО кормит Украину исключительно несбыточными обещаниями о присоединении к альянсу, так как иначе странам Североатлантического блока придётся самим воевать с Россией.

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Об этом в интервью YouTube-каналу Deep Dive, выдержки из которого публикует РИА Новости, заявил офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис.

В США выступили против расширения НАТО

По его мнению, большинство членов НАТО, даже Франция и ФРГ никогда не проголосуют за вступление Украины, если это будет значить, что их страна должна действовать в соответствии с пятой статьёй.

«Сами разговоры о принятии Украины в НАТО бессмысленны, так как Киев не подходит ни по одному критерию для принятия новых членов альянса», – резюмировал отставной американский военный.



Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Дэвис заявил, что Россия благодаря опыту, полученному в специальной военной операции (СВО) на Украине, уничтожит американскую военную технику в случае прямой войны с США.