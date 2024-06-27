В Британии высказались о ядерных учениях в России

Российская армия проводит ядерные учения на фоне ухудшения отношений с Западом. Об этом написало британское издание DailyMail (DM).

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Как отмечается в материале, Российская армия проводит все новые ядерные учения и в выпущенной ранее видеозаписи «выкатывает ужасающие межконтинентальные баллистические ракеты».

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«Пугающая видеозапись демонстрирует, как мобильные стратегические комплексы "Ярс" перемещают из ангаров в лесистую местность в районе отдаленной Иркутской области в Сибири для возможного боевого применения», — заявили в DM.



Последние ядерные учения проходят на фоне крайне напряженных отношений между Россией и странами НАТО из-за конфликта на Украине, указано в материале. В издании также сочли, что отношения Востока и Запада приближаются к наихудшей точке со времен Карибского кризиса.

Ранее американское издание Responsible Statecraft написало, что Москва послала Западу недвусмысленные сигналы из-за эскалации на Украине. По мнению авторов материала, это усиливает необходимость того, чтобы искать способ урегулирования конфликта на Украине.