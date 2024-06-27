Китай потребовал от НАТО прекратить ядерный шантаж

Североатлантический альянс игнорирует факты и раздувает несуществующую китайскую ядерную угрозу, подчеркнул официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

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«Мы требуем, чтобы блок прекратил распространять ложную информацию, прекратил угрозы. Не стоит идти всё дальше по ошибочному пути», — отметил он.



Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью британской газете The Daily Telegraph заявил, что страны-члены альянса начали консультации по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин призвал относиться спокойно к словам Столтенберга. По его мнению, у заявлений генсека НАТО есть одна цель — напугать.