ВС России нанесли удар «Кинжалами» по аэродромам Украины

В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием, в том числе «Кинжалами», по аэродромам Украины. Об этом говорится в сводке ведомства. RT на русском

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования, аэробаллистической гиперзвуковой ракетой «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по аэродромной инфраструктуре Украины, планируемой для размещения самолетов западных стран», — указали в министерстве. ТАСС

Цель удара была достигнута, заключили в министерстве. Ura.Ru