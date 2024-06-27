Генсек НАТО высказался о планах построить линию обороны на границе с Россией

Североатлантический альянс не против финансирования Европейским союзом (ЕС) линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. Для НАТО главное, чтобы это было сделано, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

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Ранее агентство Reuters сообщило, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали построить линию обороны вдоль границы ЕС с Россией и Белоруссией. Уточняется, что таким образом государства стремятся защитить блок от военных угроз и «других вредных действий» со стороны России.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров назвал эту идею полной глупостью и усомнился в том, что объект действительно возведут.