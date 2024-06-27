В КНР назвали военные учения на Тайване спектаклем

Оборонное ведомство КНР считает "спектаклем" военные учения "Ханьгуан", которые пройдут на Тайване 22-26 июля.

© ТАСС/Zuma

"Тайваньская администрация в лице Демократической прогрессивной партии каждый год представляет программу под названием "Ханьгуан", но как бы они ни крутили репертуар, все это просто спектакль, и концовку, в которой сторонники независимости обречены на поражение, не изменить", - заявили в ведомстве.



Маневры "Ханьгуан" - это самые масштабные военные учения Тайваня, которые проводятся ежегодно с 1984 года. В них принимают участие все виды вооруженных сил. Практическая часть учений с боевыми стрельбами в этом году будет проходить с 22 по 26 июля.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.