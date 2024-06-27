В Швеции утверждают, что самолеты ВВС РФ стали чаще пролетать над кораблями на Балтике

Россия повысила свое присутствие на Балтике во время военно-морских учений Baltops - количество пролетов ее самолетов над участвующими в учениях кораблями оказалось больше, чем ожидалось, утверждает телеканал SVT.

"Это то, что мы наблюдали и раньше. Но сейчас это несколько больше, чем мы ожидали", - прокомментировал начальник оперативного отдела ВС Швеции Карл-Юхан Эдстрём.



Он отметил, что российские Су-24 и Су-27 пролетали не только над шведскими кораблями, но и над кораблями других стран.

"Они пролетали немного ближе, чем обычно, но это не представляло опасности и не нарушало международные правила", - добавил Эдстрём.



Военные учения Baltic Operations (Baltops) проходили с 5 по 20 июня. В этом году местом их проведения выбраны Балтийское море, Рижский залив и Ботнический залив, а также районы в Швеции, Польше, Германии и Литве. Швеция впервые участвовала в Baltops в качестве члена НАТО.