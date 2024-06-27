Бастрыкин назвал число мигрантов, направленных в зону проведения СВО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что порядка 10 тыс. мигрантов, получивших гражданство РФ, направлены в зону СВО.

Об этом он заявил во время своего выступления на сессии «Правовые аспекты миграционной политики в современной России» в рамках ПМЮФ.

В России заявили о смене состава мигрантов

«Более 30 тыс. получивших гражданство... поставили на учёт и уже порядка 10 тыс. направили в зону СВО», — цитирует его ТАСС.



Ранее Бастрыкин заявил, что в Москву за четыре месяца этого года прибыли более 1,2 млн мигрантов.