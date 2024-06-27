Стали известны последствия разрушительных израильских обстрелов Ливана

Почти ежедневные обстрелы объектов движения «Хезболла», в том числе запрещенными международным правом боеприпасами с белым фосфором со стороны Израиля сделали непригодной для проживания пятикилометровую зону на ливано-израильской границе, сообщила газета Financial Times со ссылкой на спутниковые данные. По ее данным, основные разрушения пришлись на зону к северу от определенной ООН границы между двумя государствами.

Атаки ЦАХАЛ нанесли в этом районе значительный ущерб как военным объектам «Хезболла», так и гражданской инфраструктуре, в том числе сельскохозяйственным угодьям и жилым домам. Некоторые населенные пункты перестали существовать.

Ранее Армия обороны Израиля утвердила стратегию наступления на Ливан. Согласно обнародованной информации ЦАХАЛ, кроме плана военных действий, было принято решение о повышении боеготовности войск на местах. Как предупредил глава израильского МИД Исраэль Кац, в случае полномасштабной войны с Ливаном «Хезболла» будет уничтожена. При этом министр заверил, что сама ближневосточная страна не пострадает

На этом фоне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что эскалация конфликта между Израилем и «Хезболлой» в Ливане повышает риск расширения конфликта на Ближнем Востоке.