Два беспилотника сбиты над Московской областью

Два беспилотника ВСУ самолетного типа сбиты над территорией Московской области в ночь на 27 июня. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

Кроме того, дежурными средствами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территорией Тверской и один БПЛА над территорией Белгородской областей, указано в сообщении.

Появились кадры с места падения обломков БПЛА в Балашихе

Ранее российская ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ самолетного типа в Смоленской области. В Ростовской области были сбиты четыре украинских дрона. Пострадавших и разрушений нет.

До этого силы ПВО за ночь перехватили и ликвидировали 29 украинских дронов над Белгородской областью и один над Воронежской.