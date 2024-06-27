Арестович* назвал условие, при котором Запад введет войска на Украину
Страны Запада могут ввести войска на Украину, если российской армии удастся прорвать украинскую оборону, считает бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
«В случае, если войска противника прорвут нашу оборону и будут стремительно продвигаться — наши партнеры готовы ввести войска и встать по Днепру, чтобы не дать захватить всю Украину», — заявил Арестович.
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По его словам, в этом случае Киев потеряет контроль над территориями на левом берегу Днепра. Арестович считает, что такой исход может стать возможным из-за политики действующих украинских властей. По мнению политика, выйти из сложившейся ситуации руководство страны сможет, только если перестанет лишать прав своих граждан.
О том, что некоторые западные страны собираются ввести войска на Украину в случае прорыва со стороны российской армии, в мае писала газета Spiegel. Речь идет о Польше и странах Прибалтики. Издание уточняет, что прибалтийские политики предупредили о таком сценарии развития событий Германию во время конференции Леннарта Мери в Таллине.
* признан террористом и экстремистом в РФ