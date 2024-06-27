Спецоперация на Украине 27 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 27 июня 2024 года.

Офицеры ВСУ пожаловались на наказания за сомнения в адекватности приказов

Украинские офицеры жалуются на наказания, которым они подвергаются за сомнения в адекватности приказов командования, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, командиры рот и батальонов подвергаются наказаниям или отстраняются от должностей за несогласие с приказом удерживать позиции. Это деморализует солдат, и повышает недоверие к командованию.

В некоторых случаях речь идет о перемещении позиции на 40-100 метров от текущей линии фронта. Решения начальства влияют на безопасность подразделений Вооруженных сил Украины.

Российский дрон уничтожил здание, где находились солдаты ВСУ

Российские бойцы уничтожили пункт временной дислокации противника, сообщает «Газета.ру».

Для этого применялся дрон-камикадзе со сверхмощным зарядом. В результате удара дом полностью разрушился.

Ранее экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко заявил, что военные потратили около 500 миллионов долларов на создание защитных сооружений, предназначенных для обеспечения безопасности объектов энергетической инфраструктуры от возможных атак российских беспилотников.

Группировка «Днепр» нанесла поражение живой силе и технике ВСУ

Российские военные уничтожили три склада боеприпасов Вооруженных сил Украины, сообщает «Газета.ру».

Было нанесено поражение четырем бригадам Вооруженных сил Украины. В результате этого украинская армия потеряла до 60 военных.

Также Украина лишилась двух боевых машин пехоты, трех автомобилей, 152-миллиметрового орудия Д-20, 105-миллиметрового орудия М119 производства США.