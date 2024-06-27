Мобилизация: последние новости на сегодня 27 июня 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 27 июня 2024, в материале «Рамблера».

Кабмин обсудит поддержку бойцов СВО и помощь Оренбуржью после паводков

Кабмин России проведет очередное заседание, которое будет посвящено помощи участникам специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Будут рассматриваться поправки в закон «О ветеранах». Проект закона направлен на предоставление статуса ветерана боевых действий лицам, направлявшимся для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года, отработавшим установленный при направлении срок, либо откомандированным досрочно по уважительным причинам.

Еще один законопроект, вынесенный на обсуждение, должен улучшить правовую базу по увековечению памяти военнослужащих, погибших при защите Отечества.

Российские вузы отправили более 4 тонн гуманитарной помощи в зону СВО

Российские институты в рамках акции Минобрнауки «Вузы для фронта!» отправили более 4 тонн гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Колонна с грузом отправилась из Национального исследовательского университета «МЭИ». Основную помощь получат Донецкое и Херсонское направления.

В отправке груза из Москвы приняли участие 22 образовательных учреждения, подведомственных Министерству науки и высшего образования РФ. При этом, многие университеты самостоятельно отправляют помощь непосредственно на линию боевого соприкосновения.

В Прикамье семьям участников СВО будут платить по 127 тысяч рублей при рождении ребенка

В Пермском крае появится новая мера поддержки семьям участников специальной военной операции, сообщает «Федерал пресс».

При рождении ребенка им будут выплачивать по 127 тысяч 994 рубля. Такое предложение поступило от Комитета семей воинов Пермского края.

Выплата будет распространяться на всех детей, которые родились в 2024 году в семьях находящихся на СВО прикамцев.