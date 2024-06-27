Рогов: родственники сотрудников ЗАЭС фактически оказались в заложниках у Киева
Родственники сотрудников Запорожской АЭС, проживающие на Украине, фактически оказались в заложниках.
Такое заявление сделал сопредседатель координационного совета Общественной палаты России по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Рогов: в городе Мелитополь Запорожской области прогремел взрыв
По его словам, речь идёт о родственниках сотрудников ЗАЭС, проживающих на подконтрольных киевскому режиму территориях в городе Запорожье и Киеве.
Ранее ВСУ уничтожили пост радиационного контроля ЗАЭС.
Также в МИД России заявили, что Москва примет меры, чтобы лишить ВСУ возможности атаковать энергообъекты.