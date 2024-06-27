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Рогов: родственники сотрудников ЗАЭС фактически оказались в заложниках у Киева

Родственники сотрудников Запорожской АЭС, проживающие на Украине, фактически оказались в заложниках.

Рогов: родственники сотрудников ЗАЭС фактически оказались в заложниках у Киева
© РИА Новости

Такое заявление сделал сопредседатель координационного совета Общественной палаты России по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Рогов: в городе Мелитополь Запорожской области прогремел взрыв

По его словам, речь идёт о родственниках сотрудников ЗАЭС, проживающих на подконтрольных киевскому режиму территориях в городе Запорожье и Киеве.

«... чтобы затем через них оказывать давление и шантажировать», — цитирует Рогова РИА Новости.

Ранее ВСУ уничтожили пост радиационного контроля ЗАЭС.

Также в МИД России заявили, что Москва примет меры, чтобы лишить ВСУ возможности атаковать энергообъекты.

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