Рогов: родственники сотрудников ЗАЭС фактически оказались в заложниках у Киева

Родственники сотрудников Запорожской АЭС, проживающие на Украине, фактически оказались в заложниках.

Такое заявление сделал сопредседатель координационного совета Общественной палаты России по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Рогов: в городе Мелитополь Запорожской области прогремел взрыв

По его словам, речь идёт о родственниках сотрудников ЗАЭС, проживающих на подконтрольных киевскому режиму территориях в городе Запорожье и Киеве.

«... чтобы затем через них оказывать давление и шантажировать», — цитирует Рогова РИА Новости.



Ранее ВСУ уничтожили пост радиационного контроля ЗАЭС.

Также в МИД России заявили, что Москва примет меры, чтобы лишить ВСУ возможности атаковать энергообъекты.