ВС Польши предлагают гражданам летнюю программу «Каникулы с армией» по добровольной военной подготовке на случай возможного конфликта с Россией.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

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По его данным, программа включает в себя военную подготовку с выплатой жалованья для граждан в возрасте от 18 до 35 лет.

Отмечается, что участники проходят обучение летом в течение 28 дней без увольнительных, после чего дают солдатскую присягу.

Затем согласно статье рекруты могут уйти в запас или продолжить службу в территориальной обороне.

Ранее обозреватель Myśl Polska Эугениуш Зинкевич заявил, что расширение конфликта на Украине грозит гибелью для Польши.

Также в Myśl Polska отмечали, что демилитаризация Украины стратегически выгодна Польше.