Экипаж Ми-35М ВС РФ поразил опорные пункты ВСУ

Экипаж вертолета Ми-35М поразил опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск "Север". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика. <…> По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме", - говорится в сообщении.



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В Минобороны РФ сообщили, что после выполнения боевой задачи экипажи осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета. "Получили задачу по уничтожению взводного опорного пункта противника. Вылетели на место, отработали объемно-детонирующими боеприпасами, после этого выполнили противоракетный маневр и вернулись на базу. Все цели поражены по докладам авиационного наводчика. Работаем дальше", - рассказал командир вертолета Александр.