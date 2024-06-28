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Минобороны РФ сообщило об уничтожении штурмовиками Су-25 опорного пункта ВСУ

Штурмовики Су-25 уничтожили авиаракетами С-8 опорный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск "Север". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

МО РФ сообщило об уничтожении Су-25 опорного пункта ВСУ
© РИА Новости
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника", - сказали в ведомстве.

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В МО РФ, что после применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

"Выполнили взлет парой. Прошли по маршруту, вышли на боевой курс. Выполнили пуск неуправляемых ракет С-8. ПАН подтвердил поражение живой силы противника. Вернулись домой. Посадка нормально. Победа будет за нами!", - сказал летчик Су-25 Кирилл на видео, распространенном Минобороны РФ.

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