МО РФ сообщило об уничтожении Су-25 опорного пункта ВСУ

Штурмовики Су-25 уничтожили авиаракетами С-8 опорный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск "Север". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника", - сказали в ведомстве.



МО РФ сообщило об уничтожении взводного опорного пункта ВСУ на правом берегу Днепра

В МО РФ, что после применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.