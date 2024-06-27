ВС РФ уничтожили позиции ВСУ на донецком направлении

Расчеты буксируемых орудий "Гиацинт-Б" калибра 152 мм Южной группировки войск уничтожили наблюдательный пункт и позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Разведывательные подразделения выявили скрывающуюся пехоту противника, а также их наблюдательный пункт, расположенный в высотной башне. Координаты цели были переданы расчетам гаубиц "Гиацинт-Б" калибра 152 мм для нанесения огневого поражения. Расчет "Гиацинта" незамедлительно осуществил наведение орудия и беглым огнем уничтожил переданные им цели", - заявили в военном ведомстве.



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В Минобороны РФ отметили, что артиллеристы 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск в ходе выполнения боевых задач наносят удары по выявленным разведывательными подразделениями замаскированным огневым позициям артиллерии ВСУ, фортификационным сооружениям, складам боеприпасов, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам, а также скоплениям живой силы ВСУ.

Как подчеркнули в оборонном ведомстве, артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но "подготовленные и слаженные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения первого выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций".